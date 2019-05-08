Şehit Muammer Ateş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in naaşı, memleketi Bayburt'ta toprağa verildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından doğduğu köy olan Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyüne getirilen şehit Ateş'in cenazesi, vatandaşlar tarafından köy girişinde bayraklarla karşılandı. Vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

Şehit polis memuru Ateş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Çatıksu Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesine getirildi.

Şehidin yakınları ve köy sakinleri burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Ateş için polisler tarafından saygı atışı yapıldı, tabut üzerindeki Türk bayrağı şehidin ailesine takdim edildi.