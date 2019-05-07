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Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 19:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralandıktan 2,5 yıl sonra şehit olan polis memuru Muammer Ateş’in cenazesi, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Bayburt’a uğurlandı.Beşiktaş Vodafone Park’ta 10 Aralık 2016’da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, yaşam mücadelesini kaybetti.

Beşiktaş’ta düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralandıktan 2,5 yıl sonra şehit olan polis memuru Muammer Ateş’in cenazesi, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Bayburt’a uğurlandı.
Beşiktaş Vodafone Park’ta 10 Aralık 2016’da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, yaşam mücadelesini kaybetti. Yaklaşık 2,5 yıldır hastanede tedavi gören polis memuru, bugün şehit oldu. Şehit Ateş’in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait cenaze nakil aracıyla memleketi Bayburt’ta gönderilmek üzere akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na getirildi. Havalimanı apronunda şehit için tören düzenlendi.
Helallik alınmasından sonra şehit Ateş’in naaşı tören mangası tarafından araçtan alınarak uçağa nakledildi. Törene şehidin annesi Leyla Ateş, babası Orhan Ateş, amcası Kasım Ateş ve yakınları katıldı. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı’ndan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan ve şehidin çok sayıda meslektaşı da törende hazır bulundu. Tören sırasında şehidin gözyaşları döken annesi Leyla Ateş’in ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, anne Ateş’e iki kadın kollarına giderek destek oldu.
Şehit Muammer Ateş’in cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bayburt’a gönderildi.

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi memleketine uğurlandı
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