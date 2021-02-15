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Şehit Muhammet Salih Kanca’nın naaşı Samsun’da

15.02.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara’da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Muhammet Salih Kanca’nın (38) naaşı Samsun’a getirildi.Gara’da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca’nın naaşı Samsun-Çarşamba Havaalanı’na getirildi.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara’da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Muhammet Salih Kanca’nın (38) naaşı Samsun’a getirildi.
Gara’da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca’nın naaşı Samsun-Çarşamba Havaalanı’na getirildi. Şehit için düzenlenen karşılama törenine Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, baba Abdülhamit Kanca, kardeşleri Nalan Yılmaz, Derya Saraçoğlu, Ayşenur Altuntaş katıldı. Şehit Kanca, Büyük Cami’de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Kıranköy Şehitliği’ne defnedilecek.
Aileden alınan bilgiye göre, şehit edilen Muhammet Salih Kanca’nın 2016 yılının sonunda Cizre’de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

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