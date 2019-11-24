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Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:49 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde zırhlı kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde zırhlı kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit için Şanlıurfa GAP Havaalanı’nda tören düzenlendi.
TSK tarafından Fırat’ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda, dün zırhlı kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa’da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Akkaya için Şanlıurfa GAP Havaalanı’nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi törenin ardından memleketi Afyonharahisar’ın İscehisar ilçesine uğurlandı.
Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, İbrahim Halil Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve askeri erkan katıldı.

MSB’den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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