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Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesi, Mersin'de toprağa verildi

MERSİN (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Korkmaz'ın cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Muğdat Camisi'ne getirildi. Şehidin yakınları burada gözyaşı döktü.

Şehit askerin bir yakını "Kalk Mustafa kalk, utandır buraya gelenleri" diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan bazı şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da törene katılarak, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin annesi Yeter Korkmaz da ağıt yaktı.

Korkmaz'ın cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Alpay Antmen, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüksekova ilçesinde 23 Ekim'de teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Mustafa Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Mersin şehit tören

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