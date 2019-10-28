Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin annesi Yeter Korkmaz da ağıt yaktı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da törene katılarak, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit askerin bir yakını "Kalk Mustafa kalk, utandır buraya gelenleri" diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan bazı şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

MERSİN (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Alpay Antmen, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüksekova ilçesinde 23 Ekim'de teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Mustafa Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

