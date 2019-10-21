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Şehit Mutlu Can Meşeci'nin naaşı Samsun'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

Şehit Mutlu Can Meşeci'nin naaşı Samsun'a getirildi

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin (22) cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.

Şehit Meşeci için Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Gaziantep'ten Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak ile getirilen şehidin naaşı, askerler tarafından bir süre omuzda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu.

Kardeşinin üniformasını giyen şehidin ağabeyi Murat Meşeci, karşılama sırasında asker selamı verdi.

Şehidin naaşı Bafra Belediyesine ait cenaze aracı ile Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Törene şehidin babası Mevlüt, annesi Fatma Meşeci ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı.

Şehidin cenazesi yarın Bafra ilçesi Yıldırım Beyazıt Camisinde öğle namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki bir üs bölgesine havan saldırısı yapıldığı hatırlatılarak, saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyurulmuştu.

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