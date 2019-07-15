Şehit Necmettin öğretmen unutulmuyor

Yılmaz, oğlu Necmettin'in ömrünü okumakla geçirdiğini ve cehaletle savaşırken şehadete ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştui:

Necmettin öğretmenin şehadetinin ardından geçen 2 yılda yurdun çeşitli yerlerinden çok sayıda taziye telefonu, mesaj ve mektup alan Gülay ve Hamit Yılmaz çifti, oğullarının mezarı başında her gün dua ediyor.

"Yaşasaydı 2018'de nişanlanıp düğün hazırlığı yapacaktı. Nasip olmadı. Takdiriilahi böyleydi. Elimizden bir şey gelmiyor. Allah böyle dilemiş. Allah aziz milletimizi korusun. Bayrağımızı vatanımızda ilelebet dalgalandırsın. Biz 1071'den beri bu toprakların üzerindeyiz, Allah'ın iziniyle ilelebet de olacağız, ha üstünde gezmişiz ha altında yatmışız fark etmiyor. Bu vatan bizim. İnsan bir gün ölecek. Allah onurlu ve şerefli ölümü herkese nasip etsin. Rabb'imize boyun eğdik."

"Necmettin öğretmen, Esma-ül Hüsna'yı, Allah'ın isimlerini ezbere bilen, kendini yetiştirmiş bir evladımdı. Allah onu ve bütün ölmüşlerimizi nurlar içinde yatırsın. Bizi çok derinden üzdü. Acısı tarif edilmiyor. Rabb'im herkese Necmettin evladım gibi evlatlar nasip etsin. Necmettin, anasına babasına asi bir evlat değildi. Onun için çok acıyoruz. Izdırap içindeyiz ama takdiriilahi. İnsan aç susuz yaşar, vatansız yaşayamaz. Necmettin öğretmenin, oğlumun da kaderi şehadet şerbeti içmekmiş. Allah'a hamdolsun. En büyük şerbeti içti. İnşallah bize de nasip olur."

Anne Gülay Yılmaz ise ilk günkü gibi taze olan evladının acısını, ölene kadar yüreğinde hissedeceğini dile getirdi.

Evladını sanki çıkıp gelecek gibi beklediğini anlatan anne Yılmaz, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok üzgünüm. Önce Allah'a, sonra Peygambere, millete ve devlete sığınarak teselli bulduk. Allah millete ve devlete zeval vermesin." dedi.

- "Gitarı hatıra kaldı"

Şehit öğretmenin kardeşi Yahya Yılmaz da ağabeyinin şehadetinin ardından büyük üzüntü yaşadığını ve hayatın kendisi için zor olduğunu söyledi.

Yılmaz, ağabeyinin şehadetine ilişkin duygularını "Benim için çok serzenişli ve acıklı bir hayatın başlangıcı oldu. Ona beslediğim duygular çerçevesinde bu, benim için büyük yıkıma sebep oldu." şeklinde ifade etti.

Necmettin öğretmenin müziğe ve enstrümanlara yoğun ilgi duyduğunu, özellikle saz ve gitarla ilgilendiğini anlatan Yılmaz, "Çok farklı müziklerle ilgilenirdi. Gitarı bana ağabeyimden hatıra kaldı. Onu saklıyorum. Onun gösterdiği gibi ona özen göstermeye çalışıyorum. O gitarın benim için manevi değeri yüksek." diye konuştu.