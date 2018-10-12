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Şehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

MANİSAI'nın Salihli ilçesinde, 1,5 yaşındaki Süleyman Gür annesiyle birlikte; PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve hiç göremediği şehit babası Uzman Çavuş Süleyman Gür'ün mezarını ziyaret etti. Şehit basıyla aynı adı taşıyan küçük Süleyman, onun mezar taşındaki fotoğrafını uzun süre öptü.

Şehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSAI'nın Salihli ilçesinde, 1,5 yaşındaki Süleyman Gür annesiyle birlikte; PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve hiç göremediği şehit babası Uzman Çavuş Süleyman Gür'ün mezarını ziyaret etti. Şehit basıyla aynı adı taşıyan küçük Süleyman, onun mezar taşındaki fotoğrafını uzun süre öptü.
2016 yılında görev yaptığı Şırnak'ta teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Salihlili Uzman Çavuş Süleyman Gür şehit oldu. Gür, şehit olduktan yaklaşık 7 ay sonra dünyaya gelen 1,5 yaşındaki oğlu Süleyman Gür, babasının Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Babasının şehit edildiği tarihte annesi Merve Gür ile birlikte kabri ziyaret eden Süleyman Gür'ün, hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öpmesi ise duygulu anlar yaşattı. Uzman Çavuş Süleyman Gür, Şırnak- Cizre karayolunda 30 Eylül 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen saldırıda yaralanıp, 10 Ekim 2016 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) şehit düşmüştü.

FOTOĞRAFLI

Şehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptüŞehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptüŞehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü

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