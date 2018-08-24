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Şehit oğluna sünnet düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

MARDİN'de 2 yıl önce teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla'nın oğlu Aydemir Yusuf Karabakla'nın (3)sünnet düğününe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da katıldı.

Şehit oğluna sünnet düğünü

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - MARDİN'de 2 yıl önce teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla'nın oğlu Aydemir Yusuf Karabakla'nın (3)sünnet düğününe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da katıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Nisan 2016'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla'nın (34) oğlu Aydemir Yusuf Karabakla için düzenlenen sünnet düğünü Samsun'un Bafra ilçesindeki bir turistik tesiste gerçekleştirildi. Sünnet düğününe şehit eşi Ayşegül Karabakla, şehit oğlu Hüseyin Mete Karabakla'nın (11) yanı sıra, şehidin yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı.
Sünnet düğününde Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Ardından şehit oğlu Aydemir Yusuf Karabakla'ya çeşitli hediyeler verildi.
Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla, memleketi Nevşehir'de toprağa verilmişti.

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Şehit oğluna sünnet düğünüŞehit oğluna sünnet düğünüŞehit oğluna sünnet düğünü

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