HABER

Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:40 | Son Güncelleme

Bilecik’te uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketi Mersin’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik’te uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketi Mersin’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 2 aylık nişanlı oğlunu asker selamıyla uğurlayana anne, "Senin için dik duracağım" dedi.
Dün gece Eskişehir-Bozüyük-Bilecik karayolu Başköy mevkisinde meydana gelen kazada, uygulama için yol üzerine duba koyan Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın’a, Yaşar G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Uzman Çavuş Mert Kaya ve Uzman Çavuş Selim Kayın kazada yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mert Kaya hastanede yapılan tüm müdahalele rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Kaya için bugün ikindi namazının ardından Muğdat Camisi’nde tören düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende, anne Ümmü Kaya ile baba Tekin Kaya, kardeşler Tolga ve Buket, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi, Vali Ali İhsan Su ile diğer protokol üyeleri teselli etmeye çalışırken şehidin kardeşi Tolga bir an olsun kardeşinin fotoğrafını bırakmadı.
Şehidin cenazesi daha sonra Mersin Müftüsü Şaban Kondi’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerce top arabasına konuldu. Bir süre top arabasının arkasında evlatlarının cenazesinin ardından yürüyen aile, şehide el salladı. Acılı aile şehidine selam durarak uğurladı.
Anne Ümmü Kaya, "Senin için dik duracağım annem. Sen ölmedin, yaşıyorsun" dedi.
Şehit Mert Kaya’nın cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Şehidin 2 aylık nişanlı olduğu ve erkek kardeşinin de Hakkari’de uzman çavuş olduğu öğrenildi.

PARTNER Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla... Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla...
Dışişleri Bakanlığı’na ÖSO ve 'Yetersiz Diplomasi' TepkisiDışişleri Bakanlığı’na ÖSO ve 'Yetersiz Diplomasi' Tepkisi
Arkadaşının rastgele açtığı ateşle vurulup, öldüArkadaşının rastgele açtığı ateşle vurulup, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulunmuştu! Mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Antalya'daki siyanür dehşetinde flaş gelişme! Soruşturma açıldı

İstanbul Karaköy'de saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu!

Saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu! 'İslam köpekleri', 'Açın başınızı'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: Norveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz

Türkiye'den Norveç'e 'Kuran-ı Kerim' tepkisi!

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilen muhtardan ilk açıklama

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilmişti! Açıklama geldi

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.