Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı (Şehidin fotoğrafıyla yeniden) 

Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA) ŞEHİT oğlunun adının, Arnavutköy'de bir alt geçide verildiğini gören anne ve babası, gözyaşlarını tutamadı. Bir yanda hüzün diğer yanda ise gurur dolu olduklarını söyleyen acılı çift, "Oğlumuzun adının bir geçide yazılması ve her gün buradan geçen binlerce insan tarafından okunacak olması bizleri çok gururlandırdı" dedi. 2 kızı, torunları ve kardeşi ile birlikte Arnavutköy'e gelerek şehit oğlunun adının yazılı olduğu alt geçiti ziyaret eden Güler Karasu, "Sanki oğlumu gördüm" diyerek gözyaşı döktü. 2006 yılında İstanbul Alemdağ'da yaşanan bir kaza sonucu şehit olan Havacı Onbaşı Onur Karasu'nun adı, kardeşi Duygu Arslan'nın başvurusu sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Arnavutköy'deki bir alt geçide verildi. Şehit Onbaşı Onur Karasu'nun adının verildiği alt geçide geçtiğimiz günlerde adının yazılı olduğu tabela asıldı.

HER GÜN İŞE GİDİP GELİRKEN ABİMİN İSMİNİ GÖRECEĞİM

Abisinin adının Arnavutköy'deki alt geçide verilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat eden Duygu Arslan ise "Bu yoldan, bu alt geçitten her gün geçen insanların, abimin adını görecek, okuyacak olması çok onur verici. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Arnavutköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu, çok hoşumuza gitti. Ben her gün işe giderken bu yolu kullanıyorum. Günde 2 kez abimin ismini görecek olmanın da heyecanını yaşıyorum. Bugün anne ve babama da sürpriz yapmak istedim" dedi.

SANKİ OĞLUMU GÖRMÜŞ GİBİ OLDUM

Şehit oğlunun adını alt geçitte göründe oldukça duygusal anlar yaşayan anne Güler Karasu, "Çok güzel bir şey olmuş. Gurur verici tabi. Duygulanmamak elde değil. Tabeladaki ismi görünce sanki oğlumu görmüş gibi oldum. Bursa'da yaşıyoruz eşimle birlikte. Kızım bizlere sürpriz yaptı" dedi.