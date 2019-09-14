HABER

Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba kazada hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da şehit olan oğlunun mezarını ziyarete giden baba, trafik kazasında yaşamını yitirdi.Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi.

Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da şehit olan oğlunun mezarını ziyarete giden baba, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araç, Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halat’ın cenazesi, Adli Tıp Kuruma Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınların teslim edildi.
Hayatını kaybeden Halat’ın, 14 Haziran 2018’de Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat’ın babası olduğu ve şehidin kabrini ziyarete giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba kazada hayatını kaybetti

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
80 yaşındaki kadını darp eden zanlı tutuklandı80 yaşındaki kadını darp eden zanlı tutuklandı
Konya’da otomobil takla attı: 3 yaralıKonya’da otomobil takla attı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.