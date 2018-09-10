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Şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in (25) cenazesi, memleketi Adana'da ilk olarak helallik alınması için baba ocağına götürüldü.

Şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı

Malik GÖDELİNER- Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in (25) cenazesi, memleketi Adana'da ilk olarak helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Şehidin babası Salih İnaltekin, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Merkez Seyhan ilçesindeki baba evine götürülen şehidin cenazesini, dün oğlunun şehit olduğu haberini aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan babası Salih İnaltekin, annesi annesi Bahar İlhantekin, yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.
Bekar olan şehidin tabutuna sarılan babası Salih İnaltekin, gözyaşı döktü. Annesi Bahar İnaltekin ise yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Şehidin cenazesi daha sonra uğurlama töreninin yapılacağı Sabancı Merkez Camii'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladıŞehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladıŞehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladıŞehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı

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