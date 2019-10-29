Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü (3)

ŞEHİT EŞİNİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI
Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın Hicret Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, şehidin eşi Esma Ablak, babası Orhan Ablak, annesi Elif Ablak ile 6 kardeşi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşını eşi Esma Ablak gözyaşları içerisinde asker selamı vererek uğurladı. Şehidin naaşı Gölcük Şehitliği'nde toprağa verildi.
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