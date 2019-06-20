Şehit öğrenciler için yapılan “Şehitler Köşesi” açıldı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda henüz öğrenciyken ve mezun olduktan sonra vatani görevini yaparken şehit düşen öğrenciler için yapılan “Şehitler Köşesi” düzenlenen törenle açıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun şehit öğrencileri Selami Aynur (32) Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Zengin(26) ve Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç ( 26) için okul hizmet binasında tanzim edilen "Şehitler Köşesi’nin” açılışına şehit yakınları, şehitlerin okul arkadaşları, Milliyetçi Hareket Partisi İl Yöneticileri, Ülkü Ocakları İl Yöneticileri, akademik ve idari personellerinin yanı sıra okul öğrencileri katıldı.

Yapılan açılışta konuşan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya; Okulumuzda öğrencilik yapmış olan şehitlerimizin aziz hatıralarına küçük bir katkı yapmaya çalıştık. Vatanları için canlarını seve seve feda eden bu insanlara ne yapılsa azdır. Düzenlenen Şehitler Köşesi ile binaya giriş çıkış yapan herkesin onların aziz hatıralarını yad edeceklerine, dualarını esirgemeyeceklerine inanıyorum.” İfadelerine yer verdi.

Öğr.Gör. Muhittin Kelek’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ise dualarla şehitler köşesinin açılışı yapıldı. Okul Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya şehit yakınlarına ise çiçek takdim etti.