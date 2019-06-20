HABER

Şehit öğrenciler için yapılan “Şehitler Köşesi” açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda henüz öğrenciyken ve mezun olduktan sonra vatani görevini yaparken şehit düşen öğrenciler için yapılan “Şehitler Köşesi” düzenlenen törenle açıldı.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun şehit öğrencileri Selami Aynur (32) Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Zengin(26) ve Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç ( 26) için okul hizmet binasında tanzim edilen "Şehitler Köşesi’nin” açılışına şehit yakınları, şehitlerin okul arkadaşları, Milliyetçi Hareket Partisi İl Yöneticileri, Ülkü Ocakları İl Yöneticileri, akademik ve idari personellerinin yanı sıra okul öğrencileri katıldı.Yapılan açılışta konuşan Yüksekokul Müdürü Doç.

Şehit öğrenciler için yapılan “Şehitler Köşesi” açıldı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda henüz öğrenciyken ve mezun olduktan sonra vatani görevini yaparken şehit düşen öğrenciler için yapılan “Şehitler Köşesi” düzenlenen törenle açıldı.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun şehit öğrencileri Selami Aynur (32) Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Zengin(26) ve Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç ( 26) için okul hizmet binasında tanzim edilen "Şehitler Köşesi’nin” açılışına şehit yakınları, şehitlerin okul arkadaşları, Milliyetçi Hareket Partisi İl Yöneticileri, Ülkü Ocakları İl Yöneticileri, akademik ve idari personellerinin yanı sıra okul öğrencileri katıldı.
Yapılan açılışta konuşan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya; Okulumuzda öğrencilik yapmış olan şehitlerimizin aziz hatıralarına küçük bir katkı yapmaya çalıştık. Vatanları için canlarını seve seve feda eden bu insanlara ne yapılsa azdır. Düzenlenen Şehitler Köşesi ile binaya giriş çıkış yapan herkesin onların aziz hatıralarını yad edeceklerine, dualarını esirgemeyeceklerine inanıyorum.” İfadelerine yer verdi.
Öğr.Gör. Muhittin Kelek’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ise dualarla şehitler köşesinin açılışı yapıldı. Okul Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya şehit yakınlarına ise çiçek takdim etti.

Şehitlerin özgeçmişi
Okulun ilk şehidi Selami Aynur (32) öğrencisiyken henüz mezun olamadan Suriye’de terör örgütleri tarafından Türkmenlere yapılan zulümlere kayıtsız kalmayarak gönüllü olarak Türkmen Cephesi Mücadele Birliklerine katılmış ve burada mücadelesini sürdürürken 2014 yılında keskin nişancı ateşi ile şehit olmuştu.
İşletme Yönetimi Programı’ndan mezun olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Zengin (26) ise vatani görevini tamamladıktan sonra Jandarma Uzman Çavuş olarak TSK’da göreve başladı. Şırnak İli Namazdağ mevkiinde görevli olduğu birliğin PKK terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşmüştü.
Yine okulun öğrencisiyken TSK’daki görevine atanması sebebiyle Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç ( 26) Hakkari ili Şemdinli ilçesi Mirgesav üst bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Şehit öğrenciler için yapılan “Şehitler Köşesi” açıldı

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Edirne'de lavanta tarlalarına 50 bin ziyaretçiEdirne'de lavanta tarlalarına 50 bin ziyaretçi
Cami kubbesinde sıkışan leyleği itfaiye kurtardıCami kubbesinde sıkışan leyleği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi!

Eski fotoğrafını gören inanamıyor! Tanınmaz hale geldi

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.