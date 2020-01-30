Şehit öğretmen adına yapılan gezici okul, depremzede çocuklar için görevde

Elazığ’da depremzedeler için kurulan çadırkentte Tunceli’de şehit düşen öğretmen Necmettin Yılmaz adına yapılan gezici anaokulu çocuklar için görev yapıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle kurulan çadırkentlerde yaşam sürüyor. Kent merkezinde Kültürpark’taki çadırkentlerde kalan ailelerin yanı sıra çocuklarla da yakından ilgileniliyor. Tunceli’de teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz adına yapılan gezici anaokulu da çocuklara hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen gezici okulda öğretmenler, depremin çocuklardaki izlerini silmek için onlarla oyunlar oynayıp çeşitli faaliyetler yapıyor.

Gezici okulda görev yapan öğretmen Dilan Yaşarul, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirdim. Çocuklarımız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Arama kurtarmadan gönüllü arkadaşlarımız var. Onlarda bizimle beraber çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Önemli olan çocuklarımız ile birlikte zaman geçirmek. Onların yaşlarına göre etkinlikler düzenliyoruz. Oyunlar oynayarak mutlu olmalı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu korkuyu ve acıyı tamamen unutturamayacağız. Küçükte olsa bir faydamız olur. Onlara iyi geliriz umarım. Milli Eğitim bakanlığı ve Tunceli Valiliği tarafından başlatılan bir projedir. İnşallah en az hasarla bu süreci atlatırız"dedi.

Deprem nedeniyle çadırkentte yaşayan çocuklardan Mert Korkmaz, gezici okul sayesinde çok eğlendiklerini ve oyunlar oynayıp güzel vakit geçirdiklerini aktardı.

Çeşitli etkinliklere katılan çocuklardan Yusuf Akgün ise, oyunlar oynayıp, boyamalar yaptığını kaydetti.

