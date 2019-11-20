Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütü PKK tarafından karne günü şehit edilen Aybüke öğretmeni anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Öğretmenlerimiz her bir karne gününde kendisini anmaya devam edecek, yeni atanan öğretmenlerimiz 'ben öğretmen oldum' şeklinde kendisini anmaya devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan öğretmenlerimizin hiçbirini asla unutmayacak." dedi.

Kaymakam Taş ve Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ile beraberindekiler, burada şehit öğretmenin babası Sadık ile babaannesi Şenay ve dedesi Rıza Yalçın'a başsağlığı diledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında yapılan anma törenine Osmancık Kaymakam Vekili Hasan Taş, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cebeci, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, müdür yardımcıları, 13 ilçenin milli eğitim müdürü, adının verildiği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Terör örgütlerine tepki gösteren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemizi bölmeye yeltenenlere buradan hep beraber seslenelim, eli kalem tutan öğretmenlerimizi, masum insanları katletmeye yeltenenlere bir kez daha seslenelim, ne biz öğretmenler ne de yetiştirdiğimiz nesiller ülkemizi bölmenize asla müsaade etmeyecektir. Şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

- "Öğretmenliğe olan aşkı bu zorlukları aşması için kolaylık sağladı"

Baba Sadık Yalçın da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm eğitim camiasına hayırlar getirmesini temenni ederek, Aybüke öğretmeni anmaya gelenlere teşekkür etti.

Kızının, öğretmenliği çok isteyerek ve severek yapan bir öğretmen olduğunu, atandığı okulda öğrencilerle çok güzel bir iletişim kurduğunu anlatan Yalçın, şunları dile getirdi:

"Müzik odası olmayan bir okulda ilk kez kadrolu müzik öğretmeni olarak görev yapması zordu. Gençliği, enerjisi ve öğretmenliğe olan aşkı bu zorlukları aşması için kolaylık sağladı. Müzik odasına her ay kendi maaşından bir enstrüman alarak orasını eğitim yuvası haline getirmesi kamuoyuna yansıyan şekliyle ayrıca bir mutluluktur. Geriden gelecek öğretmenlerimize bir örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum.