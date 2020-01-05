HABER
  4. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Batman'daki müzik atölyesinde yaşatılacak

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Batman'daki müzik atölyesinde yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Batman'daki müzik atölyesinde yaşatılacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı müzik atölyesinde yaşatılacak.

Yalçın'ın adının verildiği Batman Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki müzik atölyesinin açılışı Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğretmen ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Atölyede, ilk olarak şehit öğretmenin seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsü seslendirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
Balıkesir’de Bizans dönemine ait 120 sikke ele geçirildiBalıkesir’de Bizans dönemine ait 120 sikke ele geçirildi
Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüApartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman PKK saldırı Şehit Şenay Aybüke Yalçın terör

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Meteoroloji'den yarın için (6 Ocak) kritik hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu

Böyle görüntülendiler! Hepsi yakalandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.