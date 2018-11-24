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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:14 | Son Güncelleme

Safran Kamp Doğa Sporları Derneği üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Batman'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesini ziyaret etti

Safran Kamp Doğa Sporları Derneği üyeleri, Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oturan annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Dernek Başkanı İbrahim Yücel ve üyeler, Zehra Yalçın'ın elini öperek, kendisine çiçek verdi.

Ziyarette kızıyla ilgili anılarını paylaşan ve kızının Konya'da okurken hep yanına gittiğini anlatan Yalçın, "Bizi hep sevindirdi, mutlu etti. Eminim sizler de çok iyisinizdir de o çok farklıydı. İstediği öğretmenlikti, çok şükür hiç değilse bir dönem olsun yapabildi onu." diye konuştu.

Kızının şarkı söylemesinin kendisini mutlu ettiğini ve "Mağusa Limanı" şarkısını çok sevdiğini aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarının hepsi söyledi ama kendi kendime 'Kızımın sesi ne kadar güzel.' dedim. O şarkıyı çok seviyordu, iki-üç tane daha söylemiş onlarda mezarla, ölümle ilgili şarkılar, acıklı. Tayin olduğunda ekimde başladı, ocak ayına kadar yanındaydım. 'Şubat tatiline birlikte gideriz.' dedim, 'Yok anne, kardeşim sınava girecek onun, benden daha çok sana ihtiyacı var.' dedi. Beni gönderdi, yılbaşından önce, şubat tatilinde geldi, kaldı 4-5 gün. Şubat tatili 4-5 gün ondan sonra maalesef bir daha gelemedi."

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateşte, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

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