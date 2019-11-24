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Şehit öğretmen İlyas Acar’ın ailesine duygulandıran ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde 4 Mayıs 1992’de PKK tarafından şehit edilen İlyas Acar’ı öğretmen ve öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutmadı.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde 4 Mayıs 1992’de PKK tarafından şehit edilen İlyas Acar’ı öğretmen ve öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutmadı. Öğretmen ve öğrencilerin Acar ailesini ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
Yakutiye ilçesindeki Kocatepe İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Şenkaya ilçesinde 4 Mayıs 1992’de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 25 yaşındaki öğretmen İlyas Acar’ın eşi Sema ve erkek kardeşi Hikmet Acar’ı ziyaret etti. Okul Müdürü Zafer Telek, öğretmenler ve 5 ilkokul öğrencisi, şehit öğretmenin kardeşi Hikmet Acar’ın Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki evine gitti. Çiçeklerle eve giden öğrencileri şehit Acar’ın eşi Sema Acar ve kardeşi Hikmet Acar karşıladı. Öğrenciler çiçek verdikleri Sema Acar’ın elini öptü.
Ziyaretten çok mutlu olduğunu ifade eden Sema Acar gözyaşlarını tutamadı. Eşinin öğrencilerini ve mesleğini çok sevdiğini belirten Acar, ailesinden çok zamanını okulda geçirdiğini söyledi.
İlkokul öğrencilerinin de duygulandığı ziyarette konuşan şehit İlyas Acar’ın kardeşi Hikmet Acar ise, ağabeyinin 4 Mayıs 1992’de 5 askerle birlikte şehit edildiğini belirterek, ziyaretten dolayı okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Öte yandan, Kocatepe İlkokulu öğretmenleri 24 Kasım’da şehit öğretmenler anısına şarkıları işaret diliyle anlattıkları bir klip çekti. ’Engel yok’ sloganıyla yola çıkan öğretmenler, klibi Palandöken Dağı ve tabyalarda çekti. Kocatepe İlkokulu Müdürü Zafer Telek, “Bu anlamlı günde ‘Engel yok sloganıyla tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Hayatı paylaşmak için engel yok” diye konuştu.

Servis aracı bulamayınca bindiği askeri araca düzenlenen saldırıyla şehit olmuştu
Olur ilçesine bağlı Aşağı Karacasu Mahallesi’nde 1967’de dünyaya gelen İlyas Acar, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun olduktan sonra Şenkaya Lisesi Akşar Mahallesi’ndeki okula öğretmen olarak atandı. Acar, 4 Mayıs 1992’de ilçeye dönmek için servis aracı bulamayınca kütüphane müdürü ile bölgeden geçen askeri araca bindi. Askeri araca yönelik PKK’lı teröristler tarafından pusu kuruldu. Saldırıda 5 asker, kütüphane müdürü ile coğrafya öğretmeni İlyas Acar şehit oldu. İlyas Acar’ın ismi Şenkaya’da bir anaokuluna verildi.

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