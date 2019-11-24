Şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu adına yaptırılan kütüphane açıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun okulunda, adına oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde yaptırdıkları kütüphanenin açılışında, bu tip olayların bir daha yaşanmaması için bir arada olduklarını söyledi.

Necmeddin öğretmenin, meslektaşlarının teveccühüyle tüm Türkiye'ye mal olduğunu belirten Yalçın, bir eğitimci için en büyük acının gözü gibi baktığı öğrencisi tarafından öldürülmek olduğunu vurguladı.

Yalçın, öğretmenlerin elinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Rüyamızda gördüğümüz öğrenciyi ecelimizde, katlimizde görmek istemiyoruz. Velilerimizin bu anlamda anlayışlı davranmasını istiyoruz. Bir meseleyi konuşmadan gelip, bilenmişlikle okula daldığı, öfkesini eğitim çalışanından aldığı tablolar yaşıyoruz. 2017 Eylül'den bu yana 94 hadise var. Her yıl artarak devam ediyor şiddet. Cennet ülkede cinnet topluma dönüştük. Bunun altında birçok neden var. Bunun altında diziler var." değerlendirmesinde bulundu.