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  4. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Ağrı'daki köy okulunda yaşatılacak

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Ağrı'daki köy okulunda yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Ağrı'daki köy okulunda yaşatılacak

Ağrı'da üniversite öğrencileri, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adına Eleşkirt ilçesine bağlı İkizgeçe Köyü Ortaokulunda okuma salonu kurdu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi ve Yarını Aydınlat Derneği gönüllüleri, Tunceli'de terör örgütü PKK üyelerince 16 Haziran 2017'de kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adını yaşatmak için çalışma başlattı.

Proje kapsamında bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri, okuldaki boş bir sınıfı okuma salonuna çevirmek için kolları sıvadı.

Sınıfın duvarlarını boyayıp, bazı bölümlerine kitaplıklar yapan gönüllüler, getirdikleri çok sayıda kitabı raflara dizdi. Sınıfın girişine "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Okuma Salonu" tabelasını asan öğrenciler, hem hüzün hem de mutluluğu bir arada yaşadı.

Üniversite öğrencilerinden Sena Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok köy okuluna kütüphane kurduklarını, ancak bu okuma salonunun diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Şehit öğretmen Yılmaz'ın adının Ağrı'da yaşatılacağını vurgulayan Türkan, şöyle konuştu:

"Çocuklar için yaptığımız okuma salonuna şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismini verdik. Öğrencilerin topluma daha faydalı insanlar olmaları adına güzel bir alan oluşturduk. Halılarımızı serdik, minderlerimizi koyduk. Boyama çalışmalarını gerçekleştirdik. Duvarlarda okumayı teşvik edici resimler kullandık. Kitaplık getirip, çocuklarımıza kitaplar hediye ettik."

Gönüllülerden Mukaddes Aslan ise köydeki çocuklar için okuma salonu oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı okuma salonu şehit öğretmen

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