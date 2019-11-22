Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Şanlıurfa'da yaşatılacak

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ismi, Ceylanpınar ilçesinde kurulan bir kütüphaneye verildi.

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Yeşiltepe Mahallesi'nde öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla kurulan kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, kütüphanenin eğitim ve kültür hayatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adının kütüphaneye verilmesinin kendisini de çok mutlu ettiğini aktaran Keklik, "Bu kütüphanenin yapılmasında öncü olan okul müdürümüz ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Arkadaşlarımızın kütüphaneye şehidimiz Necmettin öğretmenin ismini vereceklerini duyunca ben de çok mutlu oldum. Onun isminin bir kütüphanede yaşatılıyor olması ayrı bir önem arz ediyor. Şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." dedi.

Kütüphanelerin çocukların kitapla buluşmasını sağlamak ve kitap okumayı cazip hale getirmek için kurulduğunu ifade eden Mehmet Keklik, "Kitap önemli bir objedir. Kitap bilim insanlarının somut halidir. Aynı zamanda bilgiye ulaşmanın da kaynağıdır. Kütüphanemizin hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.