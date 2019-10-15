Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencilerine ziyaret

Şenşahin, "Misafirlerimiz çok uzak bir mesafeden gelip gönüllerimizi fethetti. Bu kadar uzak mesafeden gelerek Necmettin öğretmenimizi anıyor olmak bizleri de ayrıca mutlu etti. Hele ki Barış Pınarı Harekatı sürecinde gelmeleri ayrı bir önem arz ediyor. Doğusu ve batısıyla ülkemizin bir bütün olduğunun göstergesidir. Geldikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğretmenlerden Halil Aydoğdu da Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiği haberini duyduklarında çok üzüldüklerini söyledi.

Balıkesir'de aynı acıyı hissettiklerini aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şehitler hepimizin şehitleridir. Değerli öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesini öğrendiğimizde yüreğimiz gerçekten çok acıdı ve onun hatırasını yaşatmak için Balıkesir'deki arkadaşlarımıza onu anlatmak ve buradaki hissiyatı onun öğrencileri ve öğretmen arkadaşlarıyla yaşamak için ziyarete geldik. Şu an onu ziyaret ettiğimizi hissediyoruz. Çok duyguluyuz, onun öğrencileriyle beraberiz, iyi ki buraya gelmişiz. Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü bir dönemde gelmemiz olumlu karşılandı. Buraya gelmek bizim açımızdan da anlamlı ama burada yaşayan insanların söylediği daha bir anlamlıydı. Şanlıurfa'da ve burada kiminle karşılaşsak 'Öyle bir zamanda geldiniz ki büyük bir manevi katkı hissediyoruz sizin buraya gelmenizle' diyorlar. Biz de buradan kahraman Mehmetçik'imize operasyonda başarılar diliyoruz, hepsini mutlu ve huzurlu bir şekilde geri bekliyoruz."