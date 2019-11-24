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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 17:50 | Son Güncelleme

  BATMAN'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü'nde mezarı başında dualarla anıldı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- BATMAN'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü'nde mezarı başında dualarla anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle, bulunduğu araçta şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı. 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve yakınları, Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarını ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da şehit öğretmeni anmak için geldi. Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

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