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Şehit öğretmenin adının verildiği gezici anaokulu otobüsüne ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:36 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı verilerek yapılan gezici anaokulu otobüsü, çocukların ilgi odağı oldu.

Şehit öğretmenin adının verildiği gezici anaokulu otobüsüne ilgi

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı verilerek yapılan gezici anaokulu otobüsü, çocukların ilgi odağı oldu.
Tunceli Valiliği'nce okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla yaptırılan 'Şehit Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu Otobüsü' çocuklardan büyük ilgi görüyor.
Vali Tuncay Sonel, otobüsteki çocukları ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtıp, dondurma ikram eden Sonel, "Otobüs özel olarak yapıldı. Hem Necmettin öğretmenimizin anısı yaşatılıyor hem de köylerde ve mahallelerimizde çocuklarımıza ulaşarak, onların gönüllerini alıyoruz. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla yaptırdığımız ve tam bir anasınıfı şeklinde tasarlanan otobüs içerisinde, çocuklarımız öğretmenler eşliğinde hem öğreniyorlar hem de oyuncaklarla hoşça vakit geçiriyorlar” dedi.
Öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane’ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür Karayolu'nda PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmişti.

FOTOĞRAFLI

Şehit öğretmenin adının verildiği gezici anaokulu otobüsüne ilgiŞehit öğretmenin adının verildiği gezici anaokulu otobüsüne ilgiŞehit öğretmenin adının verildiği gezici anaokulu otobüsüne ilgiŞehit öğretmenin adının verildiği gezici anaokulu otobüsüne ilgi

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