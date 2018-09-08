HABER

Şehit öğretmenin adının verildiği gezici kütüphane çocuklarla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Kütüphanesi her gün bir ilçede hizmet veriyor.

Şehit öğretmenin adının verildiği gezici kütüphane çocuklarla buluşuyor

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Kütüphanesi her gün bir ilçede hizmet veriyor.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Kütüphanesi kitap tutkunlarıyla buluşuyor. Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Gökhan Özkara'nın girişimleriyle bir minibüs kütüphaneye dönüştürüldü. İçerisi kitaplarla dolu gezici kütüphane Kocaeli'de her gün bir ilçeye giderek, 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Her yaşa hitap eden kitaplarla hazırlanan gezici kütüphaneye özellikle çocuklar ve gençler ilgi gösteriyor. Ufak yaşta çocuklar kütüphane önünde kurulan masalarda boyama kitaplarını boyarken, çocuklar ve gençler ise kitap okuyarak vakit geçiriyor.
FOTOĞRAFLI

Şehit öğretmenin adının verildiği gezici kütüphane çocuklarla buluşuyorŞehit öğretmenin adının verildiği gezici kütüphane çocuklarla buluşuyorŞehit öğretmenin adının verildiği gezici kütüphane çocuklarla buluşuyorŞehit öğretmenin adının verildiği gezici kütüphane çocuklarla buluşuyor

PARTNERErkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...Erkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...
CHP Afyonkarahisar il yönetimi istifa ettiCHP Afyonkarahisar il yönetimi istifa etti
Arnavuköy’de 26 çiftin mutlu günüArnavuköy’de 26 çiftin mutlu günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.