Şehit öğretmenin görev yaptığı okulda 24 Kasım hüznü

- "Yeni Aybükeler gelecek ve onun bıraktığı yerden devam edecek"

Meslektaşları, her Öğretmenler Günü'nde, ilk maaşıyla aldığı enstrümanlarla oluşturduğu müzik sınıfında bir araya gelerek şehit Aybüke Öğretmeni yad ediyor.

İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmen iken katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan, seslendirdiği "Mağusa Türküsü" ile gönüllere taht kuran Aybüke Öğretmen unutulmadı.

Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın'ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

SELMAN TÜR - Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okuldaki meslektaşları Öğretmenler Günü'nü onun eksikliğiyle geçirecek olmanın hüznünü yaşıyor.

"Öğretmenler Günü'nde bir arada olmak, daha güzel anılar yaşamak isterdik. Ama her Öğretmenler Günü'nde o hüzünlü günü yaşıyoruz. İnşallah yeni Aybükeler gelecek ve onun bıraktığı yerden devam edecek. Bu konuda hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Onun öğrencilerinden mezun olanlar inşallah onun yolunda ilerleyecekler ve onlar da birer Aybüke olacaklar." ifadelerini kullanan Altuner, hiçbir saldırının kendilerini yıldıramayacağını söyledi.

Altuner, öğrencileri her fırsatta Aybüke Öğretmenin sınıfına indirdiklerini, onlara şehidi anlattıklarını dile getirerek, bu şekilde hatırasını hep yaşatmaya çalıştıklarını aktardı.

"Hatıraları hep içimizde kaldı. Şehidin ilk maaşıyla aldığı enstrümanlarla oluşturduğu müzik sınıfında hatırasının ebediyen yaşatacağız." diyen Altuner, Aybüke Öğretmenin öğrencileri için çok çaba sarfettiğini vurguladı.

Aybüke Öğretmen ile aynı dönemde okula geldiklerini ifade eden Altuner, bir süre birlikte çalışma fırsatı bulduklarını belirtti.

- "Aybüke'nin acısı içimizde kabuk bağlamayan bir yara olarak duruyor"

Öğretmen Tahsin Şahin, şehit Aybüke'yi hiç unutmadıklarını söyledi.

Aybüke Öğretmenin yeni göreve başlaması nedeniyle ona danışmanlık yaptığını belirten Şahin, "Şehit öğretmenimiz gerçekten mesleğini seven, güler yüzlü, mesleği için çabalayan, idealist bir öğretmendi. Umutlarını, hayallerini dile getirirken sazını da arkasına alarak dile getiren genç bir fidandı. Genç yaşta atanmış olmasından dolayı bir çiçek, bir kardelen, başı dik bir başaktı bizim için." diye konuştu.

Şahin, okulu bir ev ve aile ortamı olarak gördüklerine işaret ederek, Aybüke'nin ise ailenin en küçük ferdi olarak gördüklerini aktardı.

İlk atandığında sosyal medyadan "Ben öğretmen oldum" paylaşımı yaptığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Aybüke Öğretmenin acısı içimizde kabuk bağlamayan bir yara olarak duruyor. Terör seviciler şunu bilsin ki, Aybüke ve Necmettin öğretmenler bitmeyecek, onları yetiştirmeye devam ediyoruz."

- "Her karne dağıttığımızda o gün aklımıza geliyor"