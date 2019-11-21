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Şehit öğretmenin görev yaptığı okulda 24 Kasım hüznü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okuldaki meslektaşları bir Öğretmenler Günü'ne daha hüzünlü giriyor - Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Lisesi Müdürü Nazmi Altuner: - "Öğretmenler Günü'nde bir arada olmak, daha güzel anılar yaşamak isterdik. Ama her Öğretmenler Günü'nde o hüzünlü günü yaşıyoruz. İnşallah yeni Aybükeler gelecek ve onun bıraktığı yerden devam edecek" - Öğretmen Tahsin Şahin: - "Terör seviciler şunu bilsin ki Aybüke ve Necmettin öğretmenler bitmeyecek, onları yetiştirmeye devam ediyoruz"

SELMAN TÜR - Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okuldaki meslektaşları Öğretmenler Günü'nü onun eksikliğiyle geçirecek olmanın hüznünü yaşıyor.

Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın'ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmen iken katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan, seslendirdiği "Mağusa Türküsü" ile gönüllere taht kuran Aybüke Öğretmen unutulmadı.

Yalçın'ın adının yaşatıldığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesinde meslektaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne buruk giriyor.

Meslektaşları, her Öğretmenler Günü'nde, ilk maaşıyla aldığı enstrümanlarla oluşturduğu müzik sınıfında bir araya gelerek şehit Aybüke Öğretmeni yad ediyor.

- "Yeni Aybükeler gelecek ve onun bıraktığı yerden devam edecek"

Okul müdürü Nazmi Altuner, AA muhabirine, Aybüke Öğretmenin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Aybüke Öğretmen ile aynı dönemde okula geldiklerini ifade eden Altuner, bir süre birlikte çalışma fırsatı bulduklarını belirtti.

"Hatıraları hep içimizde kaldı. Şehidin ilk maaşıyla aldığı enstrümanlarla oluşturduğu müzik sınıfında hatırasının ebediyen yaşatacağız." diyen Altuner, Aybüke Öğretmenin öğrencileri için çok çaba sarfettiğini vurguladı.

Altuner, öğrencileri her fırsatta Aybüke Öğretmenin sınıfına indirdiklerini, onlara şehidi anlattıklarını dile getirerek, bu şekilde hatırasını hep yaşatmaya çalıştıklarını aktardı.

"Öğretmenler Günü'nde bir arada olmak, daha güzel anılar yaşamak isterdik. Ama her Öğretmenler Günü'nde o hüzünlü günü yaşıyoruz. İnşallah yeni Aybükeler gelecek ve onun bıraktığı yerden devam edecek. Bu konuda hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Onun öğrencilerinden mezun olanlar inşallah onun yolunda ilerleyecekler ve onlar da birer Aybüke olacaklar." ifadelerini kullanan Altuner, hiçbir saldırının kendilerini yıldıramayacağını söyledi.

- "Aybüke'nin acısı içimizde kabuk bağlamayan bir yara olarak duruyor"

Öğretmen Tahsin Şahin, şehit Aybüke'yi hiç unutmadıklarını söyledi.

Aybüke Öğretmenin yeni göreve başlaması nedeniyle ona danışmanlık yaptığını belirten Şahin, "Şehit öğretmenimiz gerçekten mesleğini seven, güler yüzlü, mesleği için çabalayan, idealist bir öğretmendi. Umutlarını, hayallerini dile getirirken sazını da arkasına alarak dile getiren genç bir fidandı. Genç yaşta atanmış olmasından dolayı bir çiçek, bir kardelen, başı dik bir başaktı bizim için." diye konuştu.

Şahin, okulu bir ev ve aile ortamı olarak gördüklerine işaret ederek, Aybüke'nin ise ailenin en küçük ferdi olarak gördüklerini aktardı.

İlk atandığında sosyal medyadan "Ben öğretmen oldum" paylaşımı yaptığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Aybüke Öğretmenin acısı içimizde kabuk bağlamayan bir yara olarak duruyor. Terör seviciler şunu bilsin ki, Aybüke ve Necmettin öğretmenler bitmeyecek, onları yetiştirmeye devam ediyoruz."

- "Her karne dağıttığımızda o gün aklımıza geliyor"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gülcan Altuner, şehit Aybüke'yi tanımaktan büyük şeref duyduğunu söyledi.

Şehit öğretmenden devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımanın sözünü verdiklerini anlatan Altuner, "İstedikleri kadar öğretmenlerimize zarar vermeye çalışsınlar, hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Nice Aybükeler yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Matematik öğretmeni Yavuz Çelik de şehit öğretmenle aynı dönemde atandıklarını dile getirerek, Aybüke öğretmeni hayatının baharında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Acısını hala yaşadıklarını vurgulayan Çelik, "Her karne dağıttığımızda o gün aklımıza geliyor, çok acı günlerdi. Keşke bu okula adı bu şekilde değil de yaptığı başarılarla verilseydi." dedi.

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Batman Kozluk şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın terör saldırısı

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