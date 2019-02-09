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Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünde öğretmenlik görevini yaparken, Tunceli’de şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın akrabaları ve hemşehrileri, şehidin öğrencilerini unutmuyor.Necmettin Yılmaz’ın şehit edilişinden bu yana Türkiye’nin birçok yerinden öğrencilere maddi ve manevi destek gelirken, en anlamlı destek şehit öğretmenin akrabası ve aynı zamanda gazeteci olan Salih Zengin’den geldi.Sabah saatlerinde yanında getirdiği kırtasiye malzemeleriyle şehidin okulunu ziyaret eden Zengin, burada yeğeninin öğrencileriyle hasret giderdi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünde öğretmenlik görevini yaparken, Tunceli’de şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın akrabaları ve hemşehrileri, şehidin öğrencilerini unutmuyor.
Necmettin Yılmaz’ın şehit edilişinden bu yana Türkiye’nin birçok yerinden öğrencilere maddi ve manevi destek gelirken, en anlamlı destek şehit öğretmenin akrabası ve aynı zamanda gazeteci olan Salih Zengin’den geldi.
Sabah saatlerinde yanında getirdiği kırtasiye malzemeleriyle şehidin okulunu ziyaret eden Zengin, burada yeğeninin öğrencileriyle hasret giderdi. Duygulu anların yaşandığı ziyarette, öğrenciler Salih Zengin’e sarılarak, şehit öğretmenlerini çok özlediklerini dile getirdi.
Gazeteci Salih Zengin de öğrencilere hitaben, "Sizler şehit yeğenimizin bize olan emanetisiniz. Biz Gümüşhaneliler olarak sonuna kadar sizin yanınızda olacağız. Her zaman desteklerimizle sizin okumanızı, vatana, millete yararlı insanlar olmanız için elimizden geleni yapacağız. Üniversiteyi kazandığınız taktirde ihtiyacı olanlara burs vereceğiz. Yeter ki okuyun ve memleketimize iyi insanlar olun" dedi. Öğrencilerde Zengin’e okuyacaklarına ve memleketlerini çok seveceklerine söz verdi.
Ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Zengin, Şanlıurfa Siverek’in kendilerini için çok büyük bir anlam ifade etiğini belirterek, "Burada bizim Gümüşhaneli şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın görev yaptığı okul ve öğrencileri var. Burada eğitim gören öğrenciler devlet kademine girene kadar Gümüşhaneliler olarak, hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sonuna kadar arkalarında olacağız, buradan üniversiteye kazanan ve maddi imkanları yetersiz olanlara Gümüşhaneli iş adamlarından burs almalarını sağlayacağız. Gümüşhane Haber Gazetesi olarak her yıl buradaki öğrencileri ziyaret edip, yanlarında olacağız. Biz bunu yaparken, gazetemiz adına değil, tüm Gümüşhaneliler adına gerçekleştireceğiz. Şehit öğretmenimizin vefa borcunu ödeyene kadarda, gerek Siverek’ten ve gerek de Çiftçibaşı köyünden bağımızı koparmayacağız" diye konuştu.
Ziyaretten çok memnun kalan öğrenciler, şehit öğretmenlerini hiç unutmadıklarını ve onun gösterdiği yolda vatana, millete yararlı insanlar olacaklarını söyledi.

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar

Şehit öğretmenin mirasına sahip çıkıyorlar
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