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Şehit öğretmenler anısına klip hazırladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Havran ilçesi Sekizeylül Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, şehit olan öğretmenler anısına özel bir klip hazırladı.

Şehit öğretmenler anısına klip hazırladılar

Kadir AYDINIŞIK/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Havran ilçesi Sekizeylül Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, şehit olan öğretmenler anısına özel bir klip hazırladı.
'Benim adım Öğretmen' adlı klipte, şehit olan öğretmenler de unutulmadı. Ayrıca klipte Havran’ın tanıtımına yer verildi. Batman Kozluk'ta teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli- Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak yaşamını kaybeden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve tüm öğretmenler anısına hazırlanan klipte, ilçenin tanıtımı da yapıldı. Havran’ın çeşitli yerlerinde çekilen klipte Aybüke öğretmenin en çok sevdiği şarkı olan Mağusa Limanı'nın kısa bir bölümüne yer verildi. Klipte, Aybüke öğretmen ve şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın da fotoğraflarına yer verildi. 12 öğretmenin yer aldığı klip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Havran’da yapılacak olan programda gösterime sunulacak.
KLİP ŞEHİT ÖĞRETMENLERE ARMAĞAN EDİLDİ
Proje sahibi okul öğretmeni Mehmet Oğuzhan Gülertan, Öğretmenler Günü'ne renk katmak istediklerini belirterek, "Bu projeyi yapma amacımız öğretmenlerimizi heyecanlandırmak, Öğretmenler Günü'ne bir renk katmak istedik. Ama asıl önemli olan, şehit öğretmenlerimiz için klibin başında Mağusa Limanı'nı seslendirdik. Bunu da tüm şehit öğretmenlerimize armağan ettik. Müzik ve eser sahibi hocamıza çok teşekkür ederiz. Onun da bize çok faydası oldu" dedi.
Klipte yer alan okul öğretmenlerinden Ferda Çırpıcı ise şunları söyledi:
"Sekizeylül Ortaokulu Müzik öğretmeniyim. Projemizde öncelikle sözü müziği Aysel Can Karaman’a ait olan öğretmenimizi yürekten tebrik ediyoruz. Onun verdiği enerji ile bir klip çalışması yaptık. 8 Eylül Ortaokulu öğretmenleri olarak buradaki amacımız; ülkemiz için canını feda eden şehit öğretmenlerimizi anmak ve bu kutsal görevi yapan öğretmenlerimize güzel bir anı bırakmaktı."

FOTOĞRAFLI

Şehit öğretmenler anısına klip hazırladılarŞehit öğretmenler anısına klip hazırladılarŞehit öğretmenler anısına klip hazırladılar

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