Şehit oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyorlar

Oğlunun hatıralarını odasında yaşattığını anlatan Gider, "Rüyalarımda onu hep bu odada görüyorum. Bir yere gittiğimde gelir gelmez odasının ışığını açarım ve bakarım. Akşamları odaya girer 'İyi akşamlar oğlum' derim. Sonra kendi odama geçip uyurum. Bu odaya girdiğimde onu görüyor gibi oluyorum." dedi.

Anne Hürmüz Gider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 çocuğundan biri olan şehit oğlundan kalan en ufak hatıraya bile sahip çıktığını söyledi.

Şehidin yazdığı notlar ve özel eşyalarını da bir kutuda saklayan Gider çifti, "müze" şeklinde tasarladıkları şehidin odasını 23 yıldır aynı düzenle koruyor.

Odanın birçok yerinde şehidin çocukluk, gençlik ve askerlik yıllarına ait fotoğraflar yer alırken, yatağı ve kanepesinde Türk bayrağı, duvarlarda da künyesi ve elbiseleri bulunuyor.

- "Oğlumu çok özlüyorum"

Gider, oğlunun şehit olacağını rüyasında gördüğünü, şehadet haberini aldığında çok üzüldüğünü belirtti.

Evlat acısının çok zor olduğunu, onu çok özlediğini dile getiren Gider, şöyle konuştu:

"Arkadaşları evlendi, çocukları oldu. Bazılarının gelinlik çağında kızları bile var. Bazılarının çocukları sünnet oluyor. 7 sene kapıdan dışarı çıkamadık biz. Hele hele bayramlarda. Bayram ziyaretlerine askerlerimiz geliyor. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Ne yapalım tecellimiz işte. Oğlum vatan için şehit düştü. Bu yüzden gururluyum. Vatanı için canını verdi. Her yerde onun sayesinde önceliğimiz var. Keşke olmasaydı ama vatan sağ olsun."

- "O acı kalbimizden hiç gitmiyor"

Baba Lütfi Gider de oğlunu kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, "Vatan için şehit oldu. 'Şehit' demesi kolay ama kalpteki yara geçmiyor. Onun arkadaşlarını görünce hala içim acıyor. Cenazesini defnettikten sonra 3 yıl boyunca mezarlığın oradan geçemedim. O acı kalbimizden hiç gitmiyor. Takdir Allah'tan. Allah'ım sabır versin." dedi.