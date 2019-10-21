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Şehit okulundan Mehmetçiğe asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğrencileri Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenledi.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğrencileri Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenledi. Öğrenciler öğretmenler ve velilerin katılımı ile gerçekleşen kermese yoğun ilgi gördü. Kermese İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih yazıcı, Okul Müdürü Serhat Dursun, Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural ve çok sayıda veli katıldı.
Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı "Okulumuz Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı orta Okulunun öğretmenleri öğrencileri ve velilerinin ortaklaşa düzenledikleri çalışmalara katıldık. Güzel bir çalışma katılan velilerimize teşekkür ediyorum. Mehmetçik bizim göz bebeğimiz Mehmetçik vakfına da elimizden geldiği kadar destek olacağız" dedi.
Okul Müdürü Serhat Dursun "Şehit ismi taşıyan bir okul olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kermesimizi düzenledik. Geleneksel olarak yaptığımız bu kermeste çocuklarımıza vatan sevgisini, dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi öğretmek aynı zamanda velilerimizin vatana millete olan desteğini arttırmak amaçlanmaktadır. Bu kermesten elde edeceğimiz tüm gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır" dedi.
Okul Aile birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural "Okul aile birliği başkanı olarak geleneksel hale getirmeye çalıştığımız kermesin ikincisi düzenliyoruz. Öğrencilerimiz aileleri ile birlikte hazırladıkları yiyecekleri buraya getirerek öğrencilere ve velilere satıyorlar. Toplanan gelirde Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır. Bu kermes her yıl düzenli bir şekilde devam edecektir" dedi.
Kermese katılan öğrenciler "Okulumuz düzenlediği kermes için bütün arkadaşlarımızla birlikte iş paylaşımı yaparak gerekli katkıyı sunuyoruz. Hazırladığımız yemekleri arkadaşlarımıza satıyoruz ve elde edilen geliri öğretmenlerimiz Mehmetçik Vakfına gönderecekler" dediler.
Kermese katılan öğrenci velileri "Okulumuzun hazırlamış olduğu kermese bizde öğrencilerimizle birlikte katıldık, geliri Mehmetçik vakfına bağışlanacakmış, bu organizasyonu hazırlayan herkese teşekkür ederim" dediler.
Öğrencilerin velilerin ve öğretmenlerin katılımı ile yoğun bir şekilde süren kermeste öğrenciler Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

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