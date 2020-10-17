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Şehit olan eşinin tabutuna sarılarak söyledikleri yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Sakarya’da ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracı yakalamaya çalışırken kaza yapan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mehmet Tekcan için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Sakarya’da ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracı yakalamaya çalışırken kaza yapan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mehmet Tekcan için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Tören sırasında tabuta sarılan şehit eşinin söyledikleri yürekleri dağladı.
Kaza, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139 no’lu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ’dur’ ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler manevra yapan 54 M 0336 plakalı dolmuşla çarpıştı. Kazada yunus timinde görevli Mehmet Tekcan ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Mehmet T. ağır yaralanırken Özkan A. isimli polis memuru ise hafif yaraladı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede de kalbi duran Mehmet Tekcan isimli polis memuru, tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde şehit oldu.
Evli ve bir çocuk babası Tekcan için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Cumhuriyet Başsavsıcı Lütfi Dursun, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, mesai arkadaşları, çok sayıda polis memuru, sevenleri ve yakınları katıldı. Tören sırasında eşinin tabutuna sarılan Büşra Tekcan, "Almayın doyamadım ki daha yeni evliydik" diyerek al bayraklı tabuta sarılması yürekleri sızlatırken eşinin hayatını kaybetmesine neden olanların en ağır şekilde cezalandırılması için Vali Kaldırım’dan söz istedi. Düzenlenen törenin ardından Tekcan’ın cenazesi, memleketi Ankara’ya uğurlandı.

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