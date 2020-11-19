HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit olan uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi

Şehit olan uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi

19.11.2020 00:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da silahının ateş alması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cumhur Tokuş’un acı haberi ailesine verildi.Diyarbakır’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş (24), şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Diyarbakır’da silahının ateş alması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cumhur Tokuş’un acı haberi ailesine verildi.

Diyarbakır’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş (24), şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Uzman Çavuş Tokuş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Tokuş’un acı haberi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ikamet eden anne ve babasına verildi. Ailenin oğullarının naaşını almaya Diyarbakır’a gittiği öğrenildi.

Uzman Çavuş Cumhur Tokuş’un memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
İki arkadaşın şakalaşması kanlı bitti! Başından vurulduİki arkadaşın şakalaşması kanlı bitti! Başından vuruldu
ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Malatya'da feci olay! Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

İki arkadaşın şakalaşması kanlı bitti! Başından vuruldu

Ankara’da karantinadaki vatandaşlara 15 gün ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği

Mansur Yavaş duyurdu: Karandaki vatandaşlara kahvaltı ve akşam yemeği

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

Sultanbeyli'deki meydanlarda drone ile sigara yasağı denetimi

Sultanbeyli'deki meydanlarda drone ile sigara yasağı denetimi

Meteoroloji'den Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den iki il için kritik uyarı

Son dakika! MSB: Pençe-Kaplan bölgesinde 2 asker şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.