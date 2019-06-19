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Şehit olduğu 4 yıl sonra anlaşılan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 00:53 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta karakolda görev yaparken sınav için gittiği kent merkezinden dönmeyen, 4 yıl sonra PKK'lı teröristlerce şehit edildiği tespit edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat (28), memleketi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- ŞIRNAK'ta karakolda görev yaparken sınav için gittiği kent merkezinden dönmeyen, 4 yıl sonra PKK'lı teröristlerce şehit edildiği tespit edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat (28), memleketi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyü Jandarma Karakolu’nda görevli Uzman Çavuş Ferdi Polat, 12 Aralık 2015’te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti. Geri dönmeyen Polat için çalışma başlatıldı. Ancak, Ferdi Polat'ın izine rastlanmadı. Polat'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı üzerinde duruldu. 4 yıl sonra dağlık alanda, kemik ve doku parçaları bulundu. Baba Rıtvan Polat’tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat’a ait olduğu belirlendi. Şehit Polat için bugün ikindi vakti Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi’nde tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Osmaniye Valisi Ramazan Tunca, Gaziantep İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Adana İl jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, İslahiye 106’ncı Topçu alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin amcası Davut Polat, PKK lanet okuyarak 'idam istiyoruz’ diye haykırdı. Şehidin küçük kardeşi Eren Polat ayağı alçıda katıldı. Şehidin eşi Hürriyet, annesi Fatma Polat ve yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Anne Fatma Polat, "Oğlum ben seni 4 yıldır bekliyordum, eşinde geldi" diye ağlarken fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit Polat’ın cenazesi ikindi namazına ardında Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gökçedere mezarlığında toprağa verildi.

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