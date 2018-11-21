"Şehit olmak için yola çıktım gazi oldum"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada müşteki sıfatıyla dinlenen 15 Temmuz gazisi Şevket Karanlık, yaşadıklarını anlattı.

Karanlık, darbecilere direnmek için evden çıktığını ve darbe girişiminde yaralanan gazilerden İsmail Ayyıldız'ın aracına bindiğini belirterek, "Televizyonlardaki haberlerden sonra evde durmanın anlamsız olduğunu düşündüm. Evden şehit ya da gazi olma arzusuyla çıktım. Mermi ayağımı parçaladı. Şehit olamadım ama gazi oldum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmeyeceğini öğrendikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktıklarını anlatan Şevket Karanlık, şöyle devam etti:

"Jandarma Genel Komutanlığının oraya döner dönmez araca ateş açıldı. Aracı durdurduktan sonra oradan uzaklaşmaya karar verdik. Askerler bize bağırarak kaldırıma doğru gitmemiz gerektiğini söyledi. Sürünerek kaldırıma gittim. Bacağımı çekince yaralandığımı anladım. Parlak yüzlü bir asker yanıma geldi. Elinde G-3 piyade tüfeği vardı. 10 kere falan şehadet getirdim. Buraya kadarmış dedim."