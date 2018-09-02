Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi 'Bekdik ağası' oldu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Bekdik Türkmenleri 9'uncu Ulusal, 2'nci Uluslararası Kültür Şenliği'nde, 'Bekdik ağası' seçilen Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Talha Üzer, ağalığını 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e teklif etti. Teklifi kabul eden baba Halisdemir, sağlık sorunları nedeniyle şenliğe katılamayınca oğlu Doğan Halisdemir ağa kıyafetini giydi.
'Bekdik Türkmenleri 9'uncu Ulusal, 2'nci Uluslararası Kültür Şenliği', Oğuz Dulkadiroğlu Bekdik Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından Ereğli Atatürk Parkı'nda düzenlendi. Şenlikte Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Talha Üzer, bu yılki 'Bekdik ağası' seçildi. Üzer, ağalığını 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e teklif etti. Baba Halisdemir ise bu teklifi kabul etti. Sağlık sorunları yüzünden şenliğe katılamayan Hasan Hüseyin Halisdemir'in yerine oğlu Doğan Halisdemir, 'Bekdik Ağası' kıyafeti giydi. Şenlikte halk oyunları gösterisi sunulurken, konser de verildi. Kahramanmaraş Alpedo Dondurmaları ve Kervan Pastanesi'nce şenliğe katılanlara meşhur Kahramanmaraş dondurması satırlarla kesilerek, ikram edildi.
Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü
Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
ABD'nin İdlib'de diplomatik çözüm çabaları 'sonuç vermiyor'
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum