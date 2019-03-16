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Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

TSK unsurlarınca Suriye'de icra edilen görev sırasında şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi - Şehidin annesi oğlunu asker selamıyla uğurladı

Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Suriye'de icra edilen görev sırasında şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesi, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Önal'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere merkez Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Daha sonra Ulu Cami'ye götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Şehit annesi Ümmühan Önal, törene sağlık ekipleri refakatinde katılırken, baba Ramazan Önal'ın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Törende anne Ümmühan Önal, "Çok istedi vatanın yoluna gitmeyi. Kurban olduğum nöbeti arkadaşlarına teslim etti." diye ağıt yaktı.

Metanetini koruyan baba Ramazan Önal, zaman zaman oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna bakarak duygulandı.

Öğle namazını müteakip İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındı.

Bu sırada şehidin annesi, oğlunu asker selamıyla uğurladı.

Cenazeye katılanlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." şeklinde sloganlar attı.

Şehidin naaşı, daha sonra Sıptırız Kabristanı'nda toprağa verildi.

Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Caypınar, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Teknik Direktör Erol Bulut, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erken ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Önal'ın geçici görevle İzmir'den Fırat Kalkanı alınına gittiği öğrenildi.

TSK tarafından Fırat Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler sırasında Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal, şehit olmuştu.

Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı<br />

Şehit Önal son yolculuğuna uğurlandı<br />

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Ramazan Önal şehit tören

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