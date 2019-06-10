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Şehit Onbaşı Halil Kurt son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un cenazesi Hatay'da toprağa verildi

Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt (23), Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Kurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Yeşil Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada şehidin annesi Leyla Kurt oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kurt'un cenazesi daha sonra aynı mahallede bulunan Çamlık Mezarlığı'na götürüldü. Cenazenin mezarlığa götürülüşü sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar atarak yürüdü.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kurt'un naaşı Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, Halil Kurt'un iki ay sonra nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Cenaze törenine şehit Can'ın babası Mevlüt, annesi Leyla Kurt, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Hacı Bayram Türkoğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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