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Şehit onbaşının ağabeyine, polisten düğün konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 21:31 | Son Güncelleme

SURİYE'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin’nin ağabeyi Uğur Aytekin (28), polis eşliğinde gelin almaya gitti, şehir turu attı.

Şehit onbaşının ağabeyine, polisten düğün konvoyu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- SURİYE'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin’nin ağabeyi Uğur Aytekin (28), polis eşliğinde gelin almaya gitti, şehir turu attı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Şehit Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in, Karabük Üniversitesi'nde memur olan ağabeyi Uğur Aytekin’i yalnız bırakmadı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve emniyet personeli, hayatını Özgül Aytekin ile birleştiren Uğur Aytekin’in Karabük Mahallesi’ndeki evinin önüne gelerek konvoy için hazır bulundu. Buradan gelin Özgül Aytekin’i Soğuksu TOKİ konutlarındaki evinden almak için giden araç konvoyuna polis eskortu eşlik etti. Aytekin çifti, yapılan duanın ardından gelin arabasına bindi. Düğünün yapılacağı salona hareket eden düğün konvoyuna trafik polisi ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda geçişlerine yardımcı oldu. Bazı vatandaşlar kent merkezinde sirenler eşliğinde tur atan düğün konvoyunu şaşkınlıkla izlerken bazı vatandaşlar da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Damat, kullandığı düğün arabasının önünü kesenlere zarf dağıttı.
'İÇİMDE BURUK AMA GÜZEL BİR SEVİNÇ VAR'
Uğur Aytekin, "İçimde buruk ama güzel bir sevinç var. İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve tüm emniyet çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Bugüne kadar bizleri sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadılar. Eşimle ve benimle çok ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz, inşallah bu mutluluğumuzu bir ömür boyu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

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Şehit onbaşının ağabeyine, polisten düğün konvoyuŞehit onbaşının ağabeyine, polisten düğün konvoyuŞehit onbaşının ağabeyine, polisten düğün konvoyuŞehit onbaşının ağabeyine, polisten düğün konvoyu

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