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Şehit onbaşıya son görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 21:49 | Son Güncelleme

Hakkari'de, nöbet tutuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan asker, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Şehit Önlemeç’in (21) cenazesi, uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na oradan helikopter ile Yalvaç Devlet Hastanesi morguna getirildi. Daha sonra cenazesi babaevinin bulunduğu Kurusarı köyüne getirilen şehit için Kurusarı İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildiğinde babası Talip, annesi Rahime, kardeşi Mert Önlemeç ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Helallik alınmasının ardından şehit için cenaze namazı kılındı, dua okundu.

Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında, Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç, dün nöbet tutarken silahının kazara ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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