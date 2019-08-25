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Şehit Özel Harekat Polisi Ali Uçar son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:34 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ali Uçar (23), memleketi Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ali Uçar (23), memleketi Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyarbakır'da devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı. Helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılan yaralı polislerden Akın Çelebi ve Ali Uçar, kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Ali Uçar'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde konvoy eşliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi mezarlık kompleksine getirildi. Bugün öğlende burada yapılan cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi Gülsüm Uçar'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri Serkan Topal ve İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazı öncesi helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından tekbir sesleri ile meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak Antakya Şehitliği’ne götürüldü. Şehidin cenazesi burada toprağa verildi.

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