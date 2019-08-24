HABER

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan polis memurlarından Ali Uçar silah arkadaşların omuzlarında tekbirlerle taşınıp memleketi Hatay’a uğurlandı.Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan polis memurlarından Ali Uçar silah arkadaşların omuzlarında tekbirlerle taşınıp memleketi Hatay’a uğurlandı.
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı. Şehit olan polis memurlarından Ali Uçar için Diyarbakır Özel Harekat Şubesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehit yakınları ile çok sayıda özel harekat polisi katıldı.
Törende şehit polis memuru Ali Uçar’ın naaşı cenaze aracından indirildikten sonra tören alanına getirildi. Burada öz geçmişi okunun Ali Uçar için duaların yapılmasının ardından cenaze şehidin silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde araca kadar taşındı. Cenaze toprağa verilmek üzere memleketi Hatay’a uğurlandı.
Şehit olan polis memuru Akın Çelebi için ise daha sonra tören düzenlenerek memleketine uğurlanacağı öğrenildi.

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.