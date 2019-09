Şehit özel harekat polisinin adı, kütüphanede yaşayacak

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) adına Ankara'da ortaokulda yaptırılan kütüphanenin açılışı, şehit özel harekat polisinin doğum gününde açıldı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ile bir grup üniversite öğrencisinden oluşan Şüheda Kahramanlara Vefa Topluluğu işbirliğinde, geçen 18 Mayıs'ta şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi adına, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ata Ortaokulu'nda kütüphane yaptırıldı. Şehit PÖH Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi Kütüphanesi'nin açılışı, şehit polisin doğum gününde törenle yapıldı. Törene Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Lokman Sezer, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Kaya, şehit polisin annesi Saime, babası İsmail, eşi Fevziye ve 4 yaşındaki kızı Feyza Kayadibi ile mesai arkadaşları katıldı.

'EL BOMBASININ ÜZERİNE ATLADI'

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şükrü Can Kayadibi ile birlikte mesai yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "O, kahramanlardan bir tanesi. Atılan el bombasının üzerine atlayarak orada bulunan 3 özel harekatçı kardeşimizin şehadet şerbetini içmesini engelledi. Ben açılan kütüphanenin milli birlik ve beraberlik noktasında donatacağımız, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin yetişmesine vesile olacağını düşünüyorum" dedi.

EŞİ VE KIZI KURDELEYİ KESTİ

Kütüphanenin açılışını, şehidin eşi Fevziye Kayadibi, kızı Feyza Kayadibi ile birlikte kurdeleyi keserek yaptı. Şehit polisin fotoğrafları ve öz geçmişinin bulunduğu kütüphanede marangoz olan babasının ay-yıldız şeklinde yaptığı kitaplık da yer aldı. Kütüphanenin gezilmesi sırasında törene katılan şehit Şükrü Can Kayadibi'nin ilkokul öğretmeni Suzan Karaaslan, anne Saime Karaaslan’a sarılarak ağladı.

'ACI VE SEVİNCİ AYNI ANDA YAŞIYORUZ'

Baba İsmail Kayadibi de kütüphanede oğlunun fotoğraflarına bakarken duygulanarak gözyaşı döktü. Gazetecilere açıklama yapan İsmail Kayadibi, 16 Eylül 1991 doğumlu olan oğlunun bugün doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Bugün sevinç ve acıyı bir arada yaşıyoruz. Oğlum 28 yıl evvel bugün doğdu. Oğlum şimdi şehit; ama adı kütüphanede yaşayacak. Buraya gelen çocuklar onun resmini görecek ve onu tanıyacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI