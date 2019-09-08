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Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ankara'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi, Ankara'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.​ Mardin Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva, dün Ömerli ilçesi Harmankaya mevkisinde teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi, Ankara'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.​

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva, dün Ömerli ilçesi Harmankaya mevkisinde teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralandı. Kansuva, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kansuva için bugün Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'ANNEM AĞLIYOR, KİM ÖLDÜ?'
Törende, şehidin eşi Canan, annesi Nebahat ve babası Necati Kansuva ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin 9 yaşındaki kızı İdil ile 6 yaşındaki Nil de törene katıldı. Babalarının şehit olduğundan habersiz olan çocuklar, caminin bahçesinde özel harekât polisleriyle vakit geçirdi. Özel harekât polisi, şehidin büyük kızı İdil'e, 'Hadi annenin yanına gidelim' dedi. İdil'de bunun üzerine, 'Annem ağlıyor, kim öldü?' diye sordu. Polisten cevap alamayan İdil daha sonra annesinin yanına giderek gözyaşlarını sildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına götürüldü. Cenaze aracının geçişi sırasında, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. Şehidin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cenazenin getirilişi
-Cenaze namazının kılınması
-Protokolden görüntü
-Cenazenin taşınması
-Detay

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN- Kaan ULU- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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