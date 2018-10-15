HABER

Şehit Özyolci son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

Eskişehir'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ebuzer Özyolci'nin cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verildi

Eskişehir'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ebuzer Özyolci, memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özyolci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ambulansla alınarak Tutak ilçesine getirildi.

İkindi vakti, Tutak Merkez Camisi'ndeki cenaze namazının ardından şehidin cenazesi ambulansa taşındı.

Şehit Özyolci'nin naaşı, Kılıç Geçidi köyüne getirilerek köy mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra şehidin ailesi köy merkezinde kurulan taziye çadırlarında taziyeleri kabul etti.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Patnos Kaymakamı Ümit Altay, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinde 14 Ekim'de değiştirilen pist mesafe tabelalarını taşıyan Özyolci'nin kullandığı askeri araç devrilmiş, kazada ağır yaralanan asker kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

PARTNERSinüzitten korunma yolları nelerdir?Sinüzitten korunma yolları nelerdir?
Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'da (2)Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'da (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Eskişehir Şehit Ebuzer Özyolci

En Çok Okunan Haberler

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.