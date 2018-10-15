Şehit Özyolci son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ebuzer Özyolci, memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Özyolci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ambulansla alınarak Tutak ilçesine getirildi.
İkindi vakti, Tutak Merkez Camisi'ndeki cenaze namazının ardından şehidin cenazesi ambulansa taşındı.
Şehit Özyolci'nin naaşı, Kılıç Geçidi köyüne getirilerek köy mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra şehidin ailesi köy merkezinde kurulan taziye çadırlarında taziyeleri kabul etti.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Patnos Kaymakamı Ümit Altay, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinde 14 Ekim'de değiştirilen pist mesafe tabelalarını taşıyan Özyolci'nin kullandığı askeri araç devrilmiş, kazada ağır yaralanan asker kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!
Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı
Kayıp gazetecinin nişanlısı aslında erkek mi?
Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum