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Şehit pilot Yasin Boy'un adı okulda yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:50 | Son Güncelleme

Nevşehir'de martta F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un adı, uçağın düştüğü köydeki ortaokula verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, 22 Mart'ta F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un adı, uçağın düştüğü köydeki ortaokulda yaşatılıyor.

"Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy Ortaokulu" olarak adının değiştirilmesi nedeniyle Ovaören Ortaokulunda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Törende konuşan Gülşehir Kaymakam Vekili Yaşar Yiğit Demirer, okulun öğrencileri arasından Türk milletine hizmet edecek yeni pilotlar çıkacağına inandığını belirtti.

Demirer, "Bu okulda öğrenim gören çocukların arasında şehit Yasin Boy'u örnek alacak ve pilotluk mesleğini yapacak öğrencilerin çıkacağına inanıyorum. Bugünden itibaren şehidimiz Yasin Boy'un ismi burada yaşatılacak. Bu okulda okuyan çocukların Yasin Boy ideali olacaktır. Onlar da pilot olup Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde aziz milletimize hizmet edeceklerdir." dedi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, şehidin eşi Çağla Boy ve diğer katılımcılarla sınıfları ziyaret etti.

Köyde, mayıs ayında doğduğunda şehidin ismi verilen Yasin Boy Topçu adlı 5 aylık bebek de annesinin kucağında üzerindeki asker üniformasıyla törene katıldı.

Şehidin eşi Çağla Boy, bebeği kucağına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Gülşehir Nevşehir Ovaören köyü Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy Ortaokulu

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