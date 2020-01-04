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  4. Şehit Piyade Er Berkay Işık, toprağa verild

Şehit Piyade Er Berkay Işık, toprağa verild

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

i ŞIRNAK'ta görev yaparken, 3 ay önce gittiği Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık(25) memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

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ŞIRNAK'ta görev yaparken, 3 ay önce gittiği Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık(25) memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekâtında çıkan çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'ta gönderildi. Hayriye-Ali Işık çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Berkay Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde Almus Devlet Hastanesi'nden alınarak ilçeye bağlı Cihet köyünde bulunan cemevine getirildi. Şehidin cenazesini, annesi Hayriye ve babası Ali Işık, akrabaları ve vatandaşlar karşıladı.
Amcası Rafet Işık cenaze törenin yapılığı alanda yaptığı konuşmada, şehidin 3 hafta önce ağabeyi Tolga Işık'ın düğününe katıldığını belirterek, "Ağabeyinin düğüne geldiğinde ufak tefek yaraları varmış. Bunları annesi gördüğünde 'gitme' demiş. 'Ben askerim gideceğim' demiş. Düğünden sonra gitti. Acımız büyük, yapacak bir şey yok" dedi.
Oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı döken anne Hayriye Işık ise "Böyle tabutlar içinde mi gördüm. Acı haberlerini böyle mi alacaktım. Seslerimi duymuyor musun? Annem, derdin yanıma gelirdin yavrum" dedi.
Köyde düzenlenen cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tonbul, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık bin kişi katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin cemevinde kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Berkay Işık köy mezarlığına defnedildi.

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