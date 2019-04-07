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Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Yayladağı'nda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, memleketi Siirt'te toprağa verildi

SİİRT (AA) - Hatay Yayladağı'nda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, memleketi Siirt'te defnedildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Siirt Havalimanı'na getirilen 21 yaşındaki şehit Kaya'nın naaşı, buradaki törenin ardından Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Helallik alınması sonrası Şeyh Musa Camisi'ne getirilen şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından asker ve vatandaşlar tarafından omuzlandı.

Şehit Kaya'nın cenazesi, tekbirler eşliğinde Şeyh Musa Mezarlığı'nda defnedildi.

Vali Ali Fuat Atik, şehidin babası Selahattin Kaya'ya definin ardından Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını teslim etti. Vali Atik, bayrağı öpen ve gözyaşlarına hakim olamayan Kaya'yı sarılarak teskin etti.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Murat Güzelcan, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Er Mehmet Kaya, dün Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet tuttuğu esnada teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

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