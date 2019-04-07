Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Helallik alınması sonrası Şeyh Musa Camisi'ne getirilen şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından asker ve vatandaşlar tarafından omuzlandı.

Vali Ali Fuat Atik, şehidin babası Selahattin Kaya'ya definin ardından Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını teslim etti. Vali Atik, bayrağı öpen ve gözyaşlarına hakim olamayan Kaya'yı sarılarak teskin etti.